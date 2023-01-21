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МИД России обвинил Борреля в лицемерии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
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Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с критикой слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о современной политике США звучит лицемерно. Об этом говорится 21 января в заявлении МИД Российской Федерации.

На этой неделе Лавров заявил, что США пытаются организовать коалицию для «окончательного решения «русского вопроса». Он указал, что Вашингтон делает это точно так же, как Наполеон и Гитлер, которые в свое время «мобилизовали» Европу против Российской империи и СССР. 19 января Боррель назвал сравнения неуважительными и неуместными.

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«Заявление <...> Борреля <...> звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима», — говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

Сравнение про джунгли, о котором идет речь, прозвучало в октябре. После него Боррель извинился.

В свою очередь 20 января Боррель вспомнил победы России над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину. При этом он отметил, что ЕС не является стороной конфликта, не хочет становиться его участником и до последнего пытался избежать прямого столкновения, призывая стороны решить всё переговорами.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что Боррель сам провел параллель. Поэтому и конфликт, по словам Медведева, с ними можно назвать «новой Отечественной».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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