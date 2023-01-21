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Карл III не будет надевать старомодную одежду на коронацию

Карл III откажется от ношения старомодных шелковых чулок и бриджей на своей коронации
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Фото: REUTERS/Andrew Milligan
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Король Великобритании Карл III откажется от ношения старомодных шелковых чулок и бриджей на своей коронации. Об этом 20 января написала газета The Sun.

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Монарх,вероятно, будет одет в современную военную форму во время церемонии, которая состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Источники газеты рассказали, что Карл III хочет обновить имидж монархии, чтобы он больше соответствовал реалиям XXI века. При этом 74-летний монарх был готов надеть чулки и бриджи, но его помощники уговорили его отказаться от этого.

Предшественники Карла III, короли Георг VI, Георг V и Эдуард VII, носили на коронациях одежду, соответствующую моде XVII века.

The Sun также утверждает, что коронация Карла III будет не менее масштабной, чем была у его матери Елизаветы II.

Ранее, 14 января, газета The Times сообщила, что в ближайшие месяцы до коронации может состояться примирение британской королевской семьи и сына Карла III Гарри.

До этого, 7 января, стало известно, что принца Гарри лишили официальной роли на церемонии коронации Карла III. Причиной тому названы мемуары принца Гарри под названием «Запасной».

Карл III стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Торжественная церемония его коронации состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

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