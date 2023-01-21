Российских моряков в Норвегии оштрафовали за форму с триколором

Российских моряков оштрафовали в Норвегии за камуфляжную рабочую форму с триколором. Полицейские посчитали, что похожая на военную одежда могла напугать местных жителей, передает телеканал «Известия». Норвежцы и украинские беженцы якобы могли принять моряков с гражданского судна за высадившихся солдат РФ. В итоге наших соотечественников оштрафовали на 5 тыс. норвежских крон — это почти 35 тыс. рублей. Норвежский адвокат Бернт Хейберг отметил, что полиция действовала незаконно. По словам юриста, он никогда раньше не встречался с подобными инцидентами.

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