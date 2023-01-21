Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области
Мир
Посольство РФ в Индии прокомментировало ситуацию с летевшим в Гоа самолетом
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в Сибири и на Дальнем Востоке
Общество
В «Росэнергоатоме» заверили в достаточном резерве кадров для ЗАЭС
Мир
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Мир
Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО
Общество
Донецкие медики спасли мужчину после попадания осколка в сердце
Общество
В «Росэнергоатоме» заявили о попытках вербовки сотрудников ЗАЭС
Мир
Италия рассматривает схему поставки систем ПВО Украине с помощью двух стран
Экономика
МИД РФ опроверг данные ООН о затягивании инспекций судов по зерновой сделке
Мир
Французский политик обвинил США в желании развязать войну в Европе
Мир
В Чехии опровергли сообщение о готовности передать Киеву танки Leopard 2

Политолог назвал законопроект об «артистах-предателях» попыткой разделить Украину

Политолог Мезюхо: проект об «артистах-предателях» призван наказать любого, кто выразит несогласие с властями Украины
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект, внесенный в Верховную раду, о лишении государственных наград «артистов-предателей» призван наказать любого, кто выразит несогласие с властями Украины. Об этом 21 января «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

«На Украине же давно установился авторитарный режим. Президент Владимир Зеленский не имеет ничего общего с разговорами о демократии, о плюрализме мнений. Любой человек, особенно деятель культуры, который выразит малейшее несогласие с сегодняшним неонацистским режимом в Киеве, будет подвержен остракизму», — заявил он.

Эксперт отметил, что власти Украины на фоне военных неудач пытаются таким образом переключить внимание граждан.

Язык Киев довел: предоставит ли Украина права нацменьшинствам ради вступления в ЕС
В раде рассматривают документ, смягчающий требования говорить только на мове

«Офису президента надо, чтобы критиковали не Зеленского за потерю территории, а украинские националисты, как активная часть украинского общества, винила во всех бедах людей, которые или нормально относятся к России, или критически высказываются в отношении офиса президента, вооруженных сил, органов безопасности», — отметил Мезюхо.

По его словам, речь идет о том, что «режим Зеленского продолжает разделять людей, продолжает раздербанивать украинское сообщество».

Ранее в этот день рада зарегистрировала законопроект о лишении госнаград артистов, «зарекомендовавших себя как предатели». В основу документа легли наработки министерства культуры Украины и законопроект о «депушкинизации», из которого была заимствована процедура вывода из реестра монументов «советского и тоталитарного прошлого».

Ранее, 5 января, в Верховную раду направили законопроект по дерусификации и борьбе с «сотнями названий улиц Пушкина». Согласно этому закону, украинские власти смогут быстро менять русские названия улиц и сносить памятники российским деятелям.

В сентябре прошлого года бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил расправой всем, кто сотрудничает с Россией, включая учителей и работников детский садов.

6 сентября стало известно, что в раде предложили увольнять сотрудников стратегически значимых предприятий и объектов инфраструктуры страны за поддержку России.

До этого, 29 июня, президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия киевских властей в Донбассе. Он отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023