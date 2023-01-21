Политолог назвал законопроект об «артистах-предателях» попыткой разделить Украину

Законопроект, внесенный в Верховную раду, о лишении государственных наград «артистов-предателей» призван наказать любого, кто выразит несогласие с властями Украины. Об этом 21 января «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

«На Украине же давно установился авторитарный режим. Президент Владимир Зеленский не имеет ничего общего с разговорами о демократии, о плюрализме мнений. Любой человек, особенно деятель культуры, который выразит малейшее несогласие с сегодняшним неонацистским режимом в Киеве, будет подвержен остракизму», — заявил он.

Эксперт отметил, что власти Украины на фоне военных неудач пытаются таким образом переключить внимание граждан.

«Офису президента надо, чтобы критиковали не Зеленского за потерю территории, а украинские националисты, как активная часть украинского общества, винила во всех бедах людей, которые или нормально относятся к России, или критически высказываются в отношении офиса президента, вооруженных сил, органов безопасности», — отметил Мезюхо.

По его словам, речь идет о том, что «режим Зеленского продолжает разделять людей, продолжает раздербанивать украинское сообщество».

Ранее в этот день рада зарегистрировала законопроект о лишении госнаград артистов, «зарекомендовавших себя как предатели». В основу документа легли наработки министерства культуры Украины и законопроект о «депушкинизации», из которого была заимствована процедура вывода из реестра монументов «советского и тоталитарного прошлого».

Ранее, 5 января, в Верховную раду направили законопроект по дерусификации и борьбе с «сотнями названий улиц Пушкина». Согласно этому закону, украинские власти смогут быстро менять русские названия улиц и сносить памятники российским деятелям.

В сентябре прошлого года бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил расправой всем, кто сотрудничает с Россией, включая учителей и работников детский садов.

6 сентября стало известно, что в раде предложили увольнять сотрудников стратегически значимых предприятий и объектов инфраструктуры страны за поддержку России.

До этого, 29 июня, президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия киевских властей в Донбассе. Он отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.