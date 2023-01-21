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В Запорожской области назвали нежизнеспособным план МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС

Рогов: план МАГАТЭ по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нежизнеспособен
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 января назвал нежизнеспособным план МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«План МАГАТЭ по созданию зоны безопасности, связанный с отводом наших войск и созданием демилитаризированной зоны, нежизнеспособен», — сказал «РИА Новости» Рогов.

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Он подчеркнул, что единственный способ обезопасить ЗАЭС — лишить украинскую армию возможность ее обстреливать.

Для этого, по словам Рогова, Вооруженные силы Украины необходимо отбросить на расстояние, с которого нельзя будет наносить артиллерийские удары.

Ранее в этот же день советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что Украина активизировала попытки завербовать по телефону персонал ЗАЭС. Однако люди, по его словам, поддаются на эти провокации.

Также Карчаа отметил, что реакторы энергоблоков Запорожской АЭС можно запустить достаточно оперативно, но неадекватность киевского режима препятствует этому.

Накануне глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что все стороны согласны с необходимостью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, но переговорный процесс проходит очень сложно.

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается тревожной из-за продолжающихся обстрелов с украинской стороны.

В декабре 2022 года Гросси 10 декабря отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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