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Карта спецоперации на Украине 21 января

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 января можно в материале «Известий».

В ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции.

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Кроме того, за сутки там уничтожено более 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-20.

Конашенков подчеркнул, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95 районах.

В Минобороны указали, что добровольцы штурмовых отрядов на донецком направлении при огневой поддержке ЮВО освободили населенный пункт Двуречье в ДНР, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными.

В ДНР также сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины, в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8.

Помимо этого, в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 375 самолетов, 203 вертолета, 2922 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7589 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3883 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8128 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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