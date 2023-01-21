Енот свалился с потолка во время заседания городского совета в Мексике

Во время заседания городского совета Акапулько в Мексике с потолка упал енот.

Два животных пробрались в муниципальное здание и, судя по всему, проломили своим весом подвесной потолок. Один из зверьков смог удержаться и забраться обратно, а другой упал в комнату, где в это время проходило собрание.

Испуганный енот бросился бегать по залу и даже запрыгнул на стол, за которым сидели служащие. В конце концов, он нашел выход и скрылся от людей.

Мэрия Акапулько находится посреди 52-акрового парка Папагайо. Вероятно, животные могли пробраться в здание оттуда, пишет Daily Mail.

Ранее, 5 августа, четыре енота пробрались в здание одного из отелей Анапы и устроили там погром. Прибывший на место хозяин успел увидеть, как два из них купались в унитазе, а другие пытались залезть в раковину.