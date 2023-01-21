Украинские танкисты смогут приступить к обучению управлению танками Leopard 2, решение о передаче которых Киеву еще не принято. Об этом 20 января сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Имеем прорыв — это возможность для стран, которые владеют Leopard 2, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться», — заявил он украинской службе «Голоса Америки» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Голос Америки»).

Резников выразил надежду, что в будущем Германия примет решение о передаче танков Leopard 2 Киеву.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что участники встречи на авиабазе Рамштайн не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент неправильно рассуждать о необходимости поставки на Украину какого-то определенного вооружения. По его словам, на фоне заявлений Берлина Вашингтону нечего объявить о поставках своих танков M1 Abrams.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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