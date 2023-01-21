На аукцион выставили картину «Саломея» Рубенса за $35 млн

Картину Рубенса хотят продать за $35 млн на аукционе Sotheby’s. «Саломею» с головой святого Иоанна Крестителя называют одной из самых сильных работ мастера, передает телеканал «Известия». На протяжении 200 лет полотно считалось утерянным. Произведение кисти знаменитого фламандца датируется 1609 годом. На картине представлен библейский сюжет, когда падчерице иудейского царя Ирода приносят голову Иоанна Крестителя. Торги на аукционе Sotheby’s назначены на конец января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.