Служба безопасности Украины (СБУ) 21 января сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева.

«Служба безопасности проводит контрразведывательные <...> мероприятия на территории Деснянского района столицы», — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Цель мероприятий в усилении контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение уровня безопасности граждан.

Кроме того, в СБУ уведомили о досмотрах жителей и личных автомобилей.

Как пишет «Газета.Ru», в начале января СБУ сообщила о разоблачении ячейки Партии Шария, готовившей беспорядки в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск).

Это заявление прокомментировал блогер, основатель Партии Шария украинский политический деятель Анатолий Шарий. «Известиям» он сказал, что «выдумывать различные ахинеи» — это в манере Киева. Он также рассказал, что ячейки его партии в Днепре и вовсе не было, так как там фракция не прошла.

В августе сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заподозрили экс-сотрудника управления Верховной рады в том, что тот якобы был завербован для установки жучков в здании парламента.

По данным СБУ, мужчина якобы должен был собирать разведданные о визитах в раду иностранных делегаций, однако уволился из парламента и не выполнил поставленных перед ним задач.