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Донецкие медики спасли мужчину после попадания осколка в сердце

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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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Донецкие врачи спасли мирного жителя Алексея Савченко, которому осколок украинского снаряда задел сердце.

Директор ИНВХ имени Гусака Эмиль Фисталь 21 января рассказал «Известиям», что состояние мужчины было крайне тяжелое. По его словам, первоначально даже было неясно, куда попал осколок. В реанимации Савченко пережил клиническую смерть.

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Хирурги обнаружили осколок между желудочками. Он не повредил магистральных сосудов, поэтому удалять этот фрагмент не стали, а провели операцию и устранили кровотечение.

«Правду говорят — [смерть] свою не слышно. Она не свистит, не шумит. Просто взрыв, пыль, темнота», — рассказал Савченко.

Он добавил, что при том обстреле со стороны украинских военных погиб человек, еще несколько пострадали.

В мае корреспондент «Известий» Александр Морозов побывал в одном из госпиталей Луганской Народной Республики и показал, как российские медики помогают раненым мирным жителям. Отмечалось, что для транспортировки тяжелобольных и раненых военнослужащие используют бронированный санитарный автомобиль «Линза». Их перевозят на вертолетную площадку, а уже дальше по воздуху отправляют на большую землю.

В том же месяце в Донецке прооперировали бойца Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением нового лапароскопического оборудования. Операция была проведена пациенту с кровотечением желудочно-кишечного тракта.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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