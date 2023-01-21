Илон Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд

Маск продал 22 млн акций Tesla перед выходом слабой отчетности. В конце прошлого года сделка принесла бизнесмену $3,6 млрд, передает телеканал «Известия». 2 января компания опубликовала квартальный отчет о поставках. Показатель в 405 тыс. авто разочаровал инвесторов. Аналитики предполагали рост поставок до 427 тыс. электрокаров. На следующий день стоимость ценных бумаг рухнула на 12%. Менее чем за месяц акции упали в цене со $163 до $108 за штуку. По итогам 2022 года котировки производителя рухнули на 65,03%, что стало максимальным годовым падением за всю историю компании.

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