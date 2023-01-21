МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France

Россия предпримет ответные меры в отношении французских СМИ после блокировки счетов телеканала RT France. Об этом 21 января сообщил МИД РФ.

«Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов», — приводит заявление внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

Ранее, 19 января, стало известно, что банковский счет RT France был заблокирован во Франции по требованию главного управления казначейства при министерстве экономики и финансов Франции.

Решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций Евросоюза. Ограничения были наложены на телекомпанию АНО «ТВ-Новости», которая управляет RT France.

Ранее, 6 декабря, видеохостинг YouTube заблокировал канал RT Balkan. По словам главного редактора Елены Милинчич, среди последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала RT. 2 марта Евросоюз запретил его вещание и работу агентства Sputnik на территории объединения. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация». Также в странах Евросоюза заблокировали Telegram-каналы Sputnik и RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение ЕC, заявила, что Запад объявил поход на российские СМИ.

Давление на российские СМИ усилилось на фоне российской спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.