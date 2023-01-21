В «Росэнергоатоме» заверили в достаточном резерве кадров для ЗАЭС

В «Росэнергоатоме» есть достаточно кадров для замещения всех позиций на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но сейчас в этом нет необходимости. Об этом 21 января в интервью «РИА Новости» заявил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа.

Он отметил, что самое главное — это обеспечение ядерной безопасности. Как только возникнет «нетерпимая с точки зрения норм и требований ядерной безопасности» ситуация, то сразу же будут предприняты необходимые меры и все «кадровые пустоты» будут оперативно заполнены.

«Все сотрудники, задействованные в ядерной безопасности, должны быть в обязательном порядке контрактованы новым работодателем в лице эксплуатирующей организации ЗАЭС. У нас есть достаточный кадровый резерв для замещения всех позиций на атомной станции», — заявил Карчаа.

Говоря о том, будут ли приглашаться на ЗАЭС сотрудники с других атомных станций РФ, он отметил, что сейчас такой необходимости нет. Однако российские специалисты оказывают консультативную помощь.

«Они участвуют в восстановительных работах, сопровождают целый ряд технологических процессов, но как привлеченные специалисты», — пояснил гендиректора «Росэнергоатома».

Ранее в этот день Карчаа рассказал, что Украина активизировала попытки завербовать по телефону персонал ЗАЭС, подписавший контракт с эксплуатирующей компанией. При это он отметил, что сотрудники не поддаются на провокации киевских властей, несмотря на то, что украинская сторона продолжает угрожать им и их семьям.

Накануне Карчаа также заявил, что украинские власти финансируют саботаж на Запорожской АЭС, а также запугивают сотрудников станции и членов их семей. По его словам, всё это создает угрозы ядерной безопасности.

В этот же день глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что переговорный процесс по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС проходит очень сложно и станция продолжает сталкиваться с опасностями.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.