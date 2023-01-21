Верховная рада зарегистрировала законопроект о лишении госнаград артистов, «зарекомендовавших себя как предатели». Об этом 21 января сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели», — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в основу законопроекта легли наработки министерства культуры Украины и законопроект о «депушкинизации», из которого была заимствована процедура вывода из реестра монументов «советского и тоталитарного прошлого».

«Вместе с депутатами в рабочей группе будем работать над более широким законом о дальнейшей деколонизации, сувернизации и лишении тоталитарного прошлого нашего культурного пространства», — подчеркнул украинский министр.

Ранее, 5 января, в Верховную раду направили законопроект по дерусификации и борьбе с «сотнями названий улиц Пушкина». Согласно этому закону, украинские власти смогут быстро менять русские названия улиц и сносить памятники российским деятелям.

В сентябре прошлого года бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил расправой всем, кто сотрудничает с Россией, включая учителей и работников детский садов.

6 сентября стало известно, что в раде предложили увольнять сотрудников стратегически значимых предприятий и объектов инфраструктуры страны за поддержку России.

15 марта сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, который подразумевает уголовную ответственность за сотрудничество с Россией.

29 июня президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия киевских властей в Донбассе. Он отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.