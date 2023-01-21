Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны Белоруссии опубликовало кадры летно-тактических учений с Россией
Общество
В Azur Air объяснили посадку в Узбекистане летевшего в Гоа самолета
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в Сибири и на Дальнем Востоке
Общество
В «Росэнергоатоме» заверили в достаточном резерве кадров для ЗАЭС
Мир
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open
Мир
Блинкен заявил о снижении накала в отношениях Китая и США
Общество
В «Росэнергоатоме» заявили о попытках вербовки сотрудников ЗАЭС
Армия
Рогов сообщил о подавлении позиций ВСУ в Запорожской области
Мир
Минобороны Нидерландов сообщило о планах обучить еще 400 боевиков ВСУ
Мир
Французский политик обвинил США в желании развязать войну в Европе
Мир
CNBC узнал об уходе 80% сотрудников Twitter после покупки компании Маском

В Верховной раде зарегистрировали проект о лишении госнаград «артистов-предателей»

Минкульт Украины: проект о лишении госнаград «артистов-предателей» зарегистрировали в раде
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада зарегистрировала законопроект о лишении госнаград артистов, «зарекомендовавших себя как предатели». Об этом 21 января сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Чтобы помнили: в ДНР восстановили исторический мемориал на высоте Саур-Могила
Он объединил память о сражениях за Донбасс, которые велись здесь в годы Великой Отечественной войны и в наши дни

«Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели», — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в основу законопроекта легли наработки министерства культуры Украины и законопроект о «депушкинизации», из которого была заимствована процедура вывода из реестра монументов «советского и тоталитарного прошлого».

«Вместе с депутатами в рабочей группе будем работать над более широким законом о дальнейшей деколонизации, сувернизации и лишении тоталитарного прошлого нашего культурного пространства», — подчеркнул украинский министр.

Ранее, 5 января, в Верховную раду направили законопроект по дерусификации и борьбе с «сотнями названий улиц Пушкина». Согласно этому закону, украинские власти смогут быстро менять русские названия улиц и сносить памятники российским деятелям.

В сентябре прошлого года бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил расправой всем, кто сотрудничает с Россией, включая учителей и работников детский садов.

6 сентября стало известно, что в раде предложили увольнять сотрудников стратегически значимых предприятий и объектов инфраструктуры страны за поддержку России.

15 марта сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, который подразумевает уголовную ответственность за сотрудничество с Россией.

29 июня президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом действия киевских властей в Донбассе. Он отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023