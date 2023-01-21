Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Читатели газеты Daily Mail 21 января возмутились призывом президента Украины Владимира Зеленского поставить больше танков Киеву. Они оставили более 1,7 тыс. комментариев под публикацией на соответствующую тему.
Так, некоторые пришли к выводу, что Зеленский больше всего боится проиграть конфликт с Россией и президентом России Владимиром Путиным из-за нехватки танков.
«Дай мне, дай мне. Нет, давайте покончим с этим конфликтом», — написал юзер с ником Click Bait.
Часть пользователей в комментариях также осталась недовольна позицией Германии, которая всё сильнее склоняется в пользу того, чтобы поставить танки Киеву.
«Германия продолжает стрелять себе в ногу. Чем больше они будут возвращаться к нацистской идеологии, тем быстрее они разрушат свою экономику», — заявил SunakIsUSALapdog.
«Зеленский — миллиардер, может купить себе <...> танки», — Sergeant Bilko.
«Пустая трата времени (отправка танков. — Ред.), конец этому неизбежен. Зеленский сбежит в Америку жить в роскоши, оставив страну разрушенной», — добавил Ban Bill.
20 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2.
При этом президент США Джо Байден заверил, что Киев получит от Запада всю необходимую помощь. В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин призвал не зацикливаться на теме предоставления Украине определенных танков.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.
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