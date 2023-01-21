Читатели газеты Daily Mail 21 января возмутились призывом президента Украины Владимира Зеленского поставить больше танков Киеву. Они оставили более 1,7 тыс. комментариев под публикацией на соответствующую тему.

Так, некоторые пришли к выводу, что Зеленский больше всего боится проиграть конфликт с Россией и президентом России Владимиром Путиным из-за нехватки танков.

«Дай мне, дай мне. Нет, давайте покончим с этим конфликтом», — написал юзер с ником Click Bait.

Часть пользователей в комментариях также осталась недовольна позицией Германии, которая всё сильнее склоняется в пользу того, чтобы поставить танки Киеву.

«Германия продолжает стрелять себе в ногу. Чем больше они будут возвращаться к нацистской идеологии, тем быстрее они разрушат свою экономику», — заявил SunakIsUSALapdog.

«Зеленский — миллиардер, может купить себе <...> танки», — Sergeant Bilko.

«Пустая трата времени (отправка танков. — Ред.), конец этому неизбежен. Зеленский сбежит в Америку жить в роскоши, оставив страну разрушенной», — добавил Ban Bill.

20 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2.

При этом президент США Джо Байден заверил, что Киев получит от Запада всю необходимую помощь. В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин призвал не зацикливаться на теме предоставления Украине определенных танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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