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В ЦАР призвали дождаться итогов расследования о покушении на главу Русского дома

Премьер ЦАР Молуа: расследование по делу о покушении на главу Русского дома Сытого продолжается
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Фото: ТАСС/Посольство России в ЦАР
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Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа 21 января заявил, что рано делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытого.

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«Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что необходимо дождаться результатов расследования.

Также Молуа обрадовался информации о том, что Сытый идет на поправку.

«Когда я его увидел, я был рад, потому что ситуация меняется к лучшему. Я надеюсь, что подобное деяние <...> будет осуждено по всей строгости закона», — добавил он

Покушение на Сытого произошло в 2022 году. 16 декабря он получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало. Глава Русского дома был госпитализирован. Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени некого Алекса Севильяно Мингуэсы.

На месте покушения была записка с угрозой, исходящей от «всех французов», с призывом к русским убираться из Африки. Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в свою очередь заявила, что сообщения о причастности французов к покушению являются ложью и российской пропагандой. Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве России.

19 декабря Сытый вылетел из Банги в Россию для дальнейшего лечения.

На следующий день власти ЦАР в ходе расследования взрыва посылки в Русском доме арестовали ряд сотрудников DHL. Арестованные пояснили, что у них нет устройства, с помощью которого можно было бы определить, содержит ли посылка взрывное устройство.

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