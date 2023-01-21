Жена Виктора Бута рассказала о его адаптации к жизни после тюрьмы

Жена россиянина Виктора Бута Алла рассказала 21 января в беседе с Lenta.ru о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после освобождения из американской тюрьмы.

По словам Аллы, Виктор сильно устает, так как его окружает большое количество людей, ему приходится часто встречаться и общаться.

«Если учитывать, что 15 лет он был практически в изоляции и ни с кем не общался, то это самый сложный момент не с точки зрения общения, а с точки зрения психологической усталости», — отметила она.

Кроме того, Бут испытывает трудности в адаптации к разнице в часовых поясах между США и РФ. Так как он привык рано вставать, то к вечеру сильно устает.

Тем не менее, по ее словам, несмотря на усталость, с утра Виктор уделяет час-полтора на йогу и медитацию. Это то, что помогает ему держаться и дает силы на целый день, отметила Алла.

Что касается освоения современной техники, то в этом вопросе у Бута не возникло никаких проблем, рассказывает его жена.

По ее словам, сейчас Виктору также необходимо пройти дообследование — проверить зрение и посетить стоматолога.

«Планы прийти в себя, адаптироваться к новой жизни. Понятно, что за столько времени всё изменилось. Самое важное — найти баланс, и дальше уже будет всё понятно. Всему свое время», — подчеркнула Алла.

8 декабря 2022 года Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

В марте 2008 года Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Свою вину россиянин не признал.

В общей сложности Бут провел в американской тюрьме 12 лет.