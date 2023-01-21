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Союзники не смогли убедить ФРГ поставить Киеву танки Leopard

«Ъ»: союзники не убедили ФРГ разрешить отправки танков Leopard на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Союзники ФРГ пока не смогли убедить ее разрешить поставить Киеву немецкие танки Leopard. Об этом пишет 21 января газета «Коммерсантъ».

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Поставка Leopard была ключевым вопросом на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в ФРГ. Варшава и Хельсинки готовы поставить эти танки, но без согласия Берлина не могут этого сделать.

При этом накануне встречи новый глава минобороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что Берлин поставит танки Киеву и разрешит это делать союзникам. После встречи министр заявил журналистам, что в вопросе поставок Leopard «единого мнения среди партнеров нет».

Он добавил, что в ФРГ проведут аудит запасов Leopard, однако, когда может быть принято решение о поставках танков Писториус не решился прогнозировать.

Британский военный аналитик Майкл Кларк считает, что нерешительность Германии в одобрении поставок Украине боевых танков Leopard 2 основана на «страхе перед Россией».

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре в беседе с «Известиями» заявил, что Германия должна «оставаться в стороне», но при этом «вникать в позиции обеих сторон». По его мнению, немцы не должны больше направлять оружие против русских.

Вместе с тем 18 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники писала, что Германия готова поставить танки Leopard 2 Украине при условии того, что США передадут Вооруженным силам Украины танки Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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