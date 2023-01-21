Союзники не смогли убедить ФРГ поставить Киеву танки Leopard

Союзники ФРГ пока не смогли убедить ее разрешить поставить Киеву немецкие танки Leopard. Об этом пишет 21 января газета «Коммерсантъ».

Поставка Leopard была ключевым вопросом на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в ФРГ. Варшава и Хельсинки готовы поставить эти танки, но без согласия Берлина не могут этого сделать.

При этом накануне встречи новый глава минобороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что Берлин поставит танки Киеву и разрешит это делать союзникам. После встречи министр заявил журналистам, что в вопросе поставок Leopard «единого мнения среди партнеров нет».

Он добавил, что в ФРГ проведут аудит запасов Leopard, однако, когда может быть принято решение о поставках танков Писториус не решился прогнозировать.

Британский военный аналитик Майкл Кларк считает, что нерешительность Германии в одобрении поставок Украине боевых танков Leopard 2 основана на «страхе перед Россией».

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре в беседе с «Известиями» заявил, что Германия должна «оставаться в стороне», но при этом «вникать в позиции обеих сторон». По его мнению, немцы не должны больше направлять оружие против русских.

Вместе с тем 18 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники писала, что Германия готова поставить танки Leopard 2 Украине при условии того, что США передадут Вооруженным силам Украины танки Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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