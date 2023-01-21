В Миннесоте второй раз за неделю произошла стрельба возле школы

В США возле вашингтонской школы при университете Святого Павла в Сент-Поле (штат Миннесота) произошла стрельба, в результате которой пострадал один из сотрудников учреждения. Об этом сообщает 20-й телеканал CBS.

Уточняется, что выстрелы раздались после драки, произошедшей между двумя учениками. В результате пуля задела мочку одного из сотрудников.

После инцидента в школу вызвали родителей, чтобы они забрали детей из школы. Все вечерние мероприятия были отменены.

Отмечается, что это уже второй подобный инцидент за неделю. Несколько днями ранее полиция сообщала, что городской служащий Сент-Пола выстрелил мальчику в голову возле одной из средних школ.

17 января неизвестный открыл огонь на баскетбольном матче в средней школе в американском штате Оклахома. В результате пострадал как минимум один человек.