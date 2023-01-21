Реклама
Прямой эфир
Армия
Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и бронетехнику ВСУ
Мир
Рейс Пермь - Гоа перенаправлен в Узбекистан после сообщения о «минировании»
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в Сибири и на Дальнем Востоке
Происшествия
В Ангарске загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны
Мир
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open
Мир
Блинкен заявил о снижении накала в отношениях Китая и США
Общество
В «Росэнергоатоме» заявили о попытках вербовки сотрудников ЗАЭС
Армия
Рогов сообщил о подавлении позиций ВСУ в Запорожской области
Мир
Минобороны Нидерландов сообщило о планах обучить еще 400 боевиков ВСУ
Мир
Французский политик обвинил США в желании развязать войну в Европе
Мир
CNBC узнал об уходе 80% сотрудников Twitter после покупки компании Маском

В Миннесоте второй раз за неделю произошла стрельба возле школы

0
Фото: cbsnews.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США возле вашингтонской школы при университете Святого Павла в Сент-Поле (штат Миннесота) произошла стрельба, в результате которой пострадал один из сотрудников учреждения. Об этом сообщает 20-й телеканал CBS.

Карты на ствол: смогут ли в США ужесточить оружейное законодательство
И почему поддержка строгих норм постепенно снижается

Уточняется, что выстрелы раздались после драки, произошедшей между двумя учениками. В результате пуля задела мочку одного из сотрудников.

После инцидента в школу вызвали родителей, чтобы они забрали детей из школы. Все вечерние мероприятия были отменены.

Отмечается, что это уже второй подобный инцидент за неделю. Несколько днями ранее полиция сообщала, что городской служащий Сент-Пола выстрелил мальчику в голову возле одной из средних школ.

17 января неизвестный открыл огонь на баскетбольном матче в средней школе в американском штате Оклахома. В результате пострадал как минимум один человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023