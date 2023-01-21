В Ангарске загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны

В Ангарске на территории промышленного массива загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны. Об этом сообщило 21 января ГУ МЧС по Иркутской области.

Площадь пожара составила 400 кв. м. К ликвидации возгорания было привлечено семь автоцистерн и 35 человек.

По предварительной информации, огонь с загоревшегося бензовоза перекинулся на три цистерны железнодорожного состава.

В 13:05 (10:05 мск) пожар локализован на площади 400 кв. м.

Пострадавших нет.

В октябре в поселении Сосенском в Новой Москве загорелись одноэтажный сервис и рядом стоящий бензовоз. Пожар был ликвидирован на площади в 150 кв. м. Два человека пострадали.