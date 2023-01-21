Реклама
Прямой эфир
Армия
Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и бронетехнику ВСУ
Общество
Раненную в Соледаре журналистку Елсукову доставили в Москву
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в Сибири и на Дальнем Востоке
Мир
В Южной Дакоте запретили сотрудничество с телекомпаниями «злых» стран
Мир
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open
Мир
Блинкен заявил о снижении накала в отношениях Китая и США
Общество
В «Росэнергоатоме» заявили о попытках вербовки сотрудников ЗАЭС
Армия
Рогов сообщил о подавлении позиций ВСУ в Запорожской области
Мир
Минобороны Нидерландов сообщило о планах обучить еще 400 боевиков ВСУ
Мир
Французский политик обвинил США в желании развязать войну в Европе
Мир
CNBC узнал об уходе 80% сотрудников Twitter после покупки компании Маском

Полиция выгнала трех украинских беженок из приюта в Гамбурге

Die Tageszeitung: беженка пожаловалась, что полиция выгнала из приюта в Гамбурге ее и еще двух украинок
0
Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская беженка пожаловалась изданию Die Tageszeitung на действия немецкой полиции, выгнавшей ее и двух других украинок ночью на улицу из приюта для мигрантов в Гамбурге.

Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Местным жителям не нравится, что переселенцы навязывают им свои принципы

Этот эпизод имел место быть еще в ноябре 2022 года, разбирательства длятся до сих пор.

По словам 32-летней Инны, она проживала в приюте вместе другими женщинами. Одна из ее соседок устроила перепалку с другой беженкой, после этого в их палатку ворвались сотрудники службы безопасности.

Участниц конфликта призвали покинуть приют. При этом требования, по словам беженки, звучали агрессивно, а языка женщина не знала. На место прибыла полиция и выгнала украинок, объяснив это дракой. Беженки были вынуждены ночевать в парке, обратно в приют их пустили только утром.

При этом местные власти заявляли, что охранники предлагали сразу же украинкам вернуться в палатку, но с условием, что те будут соблюдать правила проживания. Однако, по сведениям администрации, женщины отказались на тот момент возвращаться.

Накануне поляки потребовали выгнать украинских беженцев из «оккупированного» ими Кракова.

Несколько дней назад беженка с Украины Елена рассказала, что языковой барьер стал для нее в Великобритании причиной «социальной смерти».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию (СВО)по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

После начала СВО миллионы украинцев направились в Европу. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 11 января сообщило, что всего с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года с Украины уехало 17,4 млн человек и 9,3 млн вернулись обратно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023