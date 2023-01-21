Полиция выгнала трех украинских беженок из приюта в Гамбурге

Украинская беженка пожаловалась изданию Die Tageszeitung на действия немецкой полиции, выгнавшей ее и двух других украинок ночью на улицу из приюта для мигрантов в Гамбурге.

Этот эпизод имел место быть еще в ноябре 2022 года, разбирательства длятся до сих пор.

По словам 32-летней Инны, она проживала в приюте вместе другими женщинами. Одна из ее соседок устроила перепалку с другой беженкой, после этого в их палатку ворвались сотрудники службы безопасности.

Участниц конфликта призвали покинуть приют. При этом требования, по словам беженки, звучали агрессивно, а языка женщина не знала. На место прибыла полиция и выгнала украинок, объяснив это дракой. Беженки были вынуждены ночевать в парке, обратно в приют их пустили только утром.

При этом местные власти заявляли, что охранники предлагали сразу же украинкам вернуться в палатку, но с условием, что те будут соблюдать правила проживания. Однако, по сведениям администрации, женщины отказались на тот момент возвращаться.

Накануне поляки потребовали выгнать украинских беженцев из «оккупированного» ими Кракова.

Несколько дней назад беженка с Украины Елена рассказала, что языковой барьер стал для нее в Великобритании причиной «социальной смерти».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию (СВО)по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

После начала СВО миллионы украинцев направились в Европу. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 11 января сообщило, что всего с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года с Украины уехало 17,4 млн человек и 9,3 млн вернулись обратно.