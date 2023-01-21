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Сюжет:

Минобороны Нидерландов сообщило о планах обучить еще 400 боевиков ВСУ

Минобороны Нидерландов сообщило о планах в этом году обучить еще 400 боевиков ВСУ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ddp
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Нидерланды в 2023 году планируют обучить еще 400 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках программы Interflex. Информация об этом следует из письма министра обороны королевства Кайсы Оллонгрен, которое было опубликовано на сайте палаты представителей Нидерландов в пятницу, 20 января.

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«В период с января по апрель 2023 года около 65 солдат морской пехоты (Нидерландов. — Ред.) проведут подготовку двух партий по 200 украинских новобранцев в каждой», — говорится в письме Оллонгрен.

Также она сообщила, что Нидерланды направят Киеву две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и ракеты.

Программа Interflex предполагает обучение солдат ВСУ в Великобритании.

Отмечается, что общая стоимость вклада в Interflex оценивается в €17,5 млн (сентябрь 2022 — конец 2023-го) и финансируется из бюджета международной безопасности Нидерландов.

Согласно информации, указанной в письме, Нидерланды в 2023 году выделят помощь Украине на €2,5 млрд.

Ранее, 17 января, агентство Bloomberg сообщало, что правительство Нидерландов в скором времени примет решение о передаче Украине ЗРК Patriot. По данным на сайте минобороны, у страны имеется три действующие батареи Patriot с несколькими пусковыми установками. Еще одна батарея находится в резерве.

В тот же день Пентагон сообщил о старте обучения украинских военных пользованию ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в течение ближайших нескольких месяцев специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных использованию ЗРК Patriot.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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