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В США указали на неосведомленность о военных замыслах Украины

NYT: администрация США больше знает о планах России, чем о замыслах Украины
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вашингтон знает о военных передвижениях и планах России больше, чем о замыслах Украины. Об этом пишет 20 января газета The New York Times.

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Отмечается, что администрация США недовольна неосведомленностью о намерениях Украины, поскольку активно поставляет украинским войскам вооружение. Киев неоднократно скрывал свои оперативные планы, указывается в статье.

Только в сентябре 2022 перед запланированными контратаками украинская сторона стала больше раскрывать свои планы, на фоне чего получила от Вашингтона нужную развединформацию.

Ранее, 19 января, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что на прошлой неделе в Киеве состоялась тайная встреча президента Украины Владимира Зеленского с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Отмечалось, что глава ЦРУ изложил собеседнику свои прогнозы касательно «военных планов России на ближайшие недели и месяцы».

При этом до этого, 14 января, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина сильно заблуждается насчет неравнодушия и симпатии к ней США и НАТО, которым на самом деле абсолютно всё равно на украинских боевиков и мирных граждан. Запад поддерживает Украину в конфликте лишь на словах, на деле не поставляя ей действительно необходимых ресурсов, уточнил он.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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