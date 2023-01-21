Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев в субботу, 21 января, обошел Дэниэла Эванса из Великобритании и вышел в 1/8 финала Australian Open.

Матч длился более двух часов. Рублев выиграл в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:3.

На корте россиянин сделал 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15.

Следующий соперник Рублева определится по итогам встречи датского спортсмена Хольгера Руне и француза Уго Умбера.

Ранее, 17 января, Андрей Рублев обыграл Доминика Тима и вышел во второй круг Australian Open.