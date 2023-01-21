Ролик украинцев об Анталье разозлил жителей Турции

Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал недовольство среди жителей Турции. Об этом 20 января написал местный портал 100TV.

Отмечается, что в ролике показана группа украинцев, при этом текст на видео гласит: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье».

Как сообщает портал, публикация вызвала резкую реакцию по всей Турции, особенно в Анталье. В связи с этим украинцы удалили аккаунт, на котором был размещен видеоролик.

После начала спецоперации РФ многие жители Украины уехали в Турцию. В частности, некоторые из них поселились в Анталье и ее окрестностях. Местные жители оказали им гостеприимство, поэтому видео тиктокеров «привело в ярость всю Турцию», пишет 100TV.

Ранее, 11 января, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с февраля прошлого года в страны Европы прибыло 7 967 409 человек с Украины. Больше всего украинцев приняла Россия — 2 852 395 человек. Вторая в списке Польша (1 563 386), далее Германия (1 021 667), Чехия (478 614), Италия (167 925), Испания (161 012), Великобритания (154 600), Болгария (150 510), Франция (118 994), Румыния (106 786), Словакия (105 732) и Молдавия (102 016). В остальных странах число въехавших не превышает 100 тыс. Всего с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года с Украины уехало 17,4 млн человек и 9,3 млн вернулись обратно.