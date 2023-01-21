Блинкен заявил о снижении накала в отношениях Китая и США

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил некоторый прогресс в двусторонних взаимоотношениях Вашингтона и Пекина. Такое заявление он сделал в пятницу, 20 января.

«Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», — сказал Блинкен во время выступления в университете Чикаго.

Госсекретарь подчеркнул, что динамика отношений КНР и США отражается на многих государствах. В этой связи каждая из сторон несет огромную ответственность перед международным сообществом за свои решения, которые должны быть продуманными и сдержанными.

Ранее, 18 января, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что в феврале состоится визит Энтони Блинкена в Китай.

В этот же день профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин заявил, что Блинкен использует поездку в Пекин для того, чтобы отговорить Китай от сотрудничества с Россией. Еще одной целью, по мнению эксперта, может быть попытка «снизить уровень идущей еще с 2020 года торговой войны, тарифных противоречий и проблем экономического характера».

15 января сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что Вашингтон снова затеял опасную геополитическую игру в надежде нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай. Она отметила, что по отработанной в Пентагоне схеме Штаты решили понудить Пекин стать инициатором военных действий за Тайвань. США активно вооружаются, и Китай это должно серьезно обеспокоить.

До этого, 25 декабря, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что успешная борьба с гегемонией США и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали одним из ключевых достижений дипломатии Китая в 2022 году. По его словам, для противодействия США и другим западным странам Китай успешно использовал площадку ООН, где отстаивал свои национальные интересы.