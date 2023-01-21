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Юрист напомнил о выплатах от работодателя после увольнения

Юрист Виноградов: бывший сотрудник после увольнения может получить выплаты от работодателя
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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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В некоторых случаях работодатель должен осуществлять выплаты уже уволившемуся сотруднику. Об этом рассказал 21 января руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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По его словам, бывшему работнику организации положена выплата в размере, не превышающем 60% среднего заработка за два года, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу и при этом взял больничный лист.

С этого года данные средства компании будет компенсировать Социальный фонд России.

Также специалист отметил, что, если увольнение сотрудника происходит по независящим от него причинам, на работодателя также накладываются дополнительные финансовые обязательства.

«Если организация ликвидируется, происходит сокращение штата, человека призывают в армию или он признан нетрудоспособным, то бывшему работнику полагается выходное пособие в размере среднего заработка», — сказал Виноградов в беседе с «Прайм».

В таких случаях положены выплаты в размере среднего заработка в течение двух месяцев. Из этой суммы вычитается выходное пособие.

Если работодатель не произвел полагающиеся при увольнении выплаты в установленный законом срок, с него можно требовать проценты за просрочку в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день.

Ранее, 19 января, юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский в беседе с «Известиями» рассказал, по каким основаниям работодатель может уволить сотрудника. К ним можно отнести однократное грубое и неоднократные нарушения трудовой дисциплины, прогулы, а также оставление рабочего места без уважительной причины.

Кроме того, он отметил, что уволить вследствие хищения, растраты или умышленного повреждения имущества можно только после привлечения к уголовной или административной ответственности.

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