В Южной Дакоте запретили сотрудничество с телекомпаниями «злых» стран

Губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм в пятницу, 20 января, подписала исполнительный указ, запрещающий местным предпринимателям сотрудничать с телекоммуникационными компаниями, находящимися под управлением «злонамеренных иностранных правительств».

Подразумевается, что с момента вступления в силу данного распоряжения каждый государственный контракт должен будет включать пункт, подтверждающий, что подрядчик не связан с одним из упомянутых «злых» государств.

В число стран, с которыми запрещено работать, входят Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла.

По словам Ноэм, данная мера гарантирует, что злонамеренные правительства «не смогут использовать телекоммуникации или государственные закупки для получения доступа к важнейшей инфраструктуре и данным США».

Ранее, 17 января, российские и белорусские хакеры из группировки Killnet взломали системы Налоговой службы США. В их распоряжении оказалось 198 млн строк из базы данных, включая персональные сведения, такие как логины и пароли пользователей.

14 января правительство американского Кентукки вслед за другими штатами подписало указ о запрете платформы TikTok на государственных устройствах, ссылаясь на проблемы кибербезопасности. О рисках, связанных с использованием приложения, ранее сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Коммунистическая партия Китая, по его словам, может получить доступ к информации американских пользователей и модерировать контент.

За месяц до этого сенатор от Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект, согласно которому китайская платформа TikTok будет запрещена на территории США. По мнению автора закона, таким образом получится защитить американцев от социальных сетей, которые находятся под контролем КНР или других вызывающих озабоченности зарубежных стран.

Также в декабре прошлого года на сайте американского конгресса был опубликован законопроект «О борьбе со злонамеренной российской активностью». В тексте указано, что конгрессом поручено разработать стратегию и план реализации этой инициативы, «в которых излагаются усилия США по противодействию влиянию и деятельности Российской Федерации и ее марионеток в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах по мере необходимости, так и для других целей».