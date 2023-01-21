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Минфин США: Вашингтон и союзники согласились ввести два потолка цен на нефтепродукты

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Заместитель министра финансов США 20 января провел виртуальную встречу с коллегами из стран, применяющих механизм ограничения цен на российскую нефть. Стороны сошлись во мнении о необходимости ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России.

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«Заместители министров согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть. Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом», — говорится в документе по итогам переговоров, опубликованном американским министерством финансов.

Уточняется, что ограничение цен на нефть планируют в феврале после отказа от ее закупки Евросоюзом и запрета на перевозку голубого топлива морским путем.

11 января издание Bloomberg опубликовало данные CREA, согласно которым ограничение цен на российскую нефть якобы обходится Москве в €160 млн ($172 млн) в день, и этот показатель вырастет до $280 млн в день, когда ограничение будет распространено на нефтепродукты с 5 февраля.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день, к соответствующим прогнозам на данном этапе стоит отнестись со скепсисом.

За день до этого агентство Reuters со ссылкой на представителя G7 сообщило, что страны «большой семерки» намерены установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Уточняется, что коалиция G7 стремится установить в феврале один предельный уровень цен для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

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