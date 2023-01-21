CNBC узнал об уходе 80% сотрудников Twitter после покупки компании Маском

Около 80% сотрудников Twitter были уволены или уволились сами с тех пор, как компанию возглавил американский бизнесмен Илон Маск. Об этом 20 января сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные внутренних записей Twitter.

Отмечается, что число штатных сотрудников компании сократилось примерно до 1,3 тыс. По информации телеканала, отдел, занимающийся рекомендациями по политике компании, дизайну и изменениям продукта с целью обеспечения безопасности пользователей, сейчас насчитывает менее 20 работников.

Как подчеркнул инженер, уволившийся из Twitter, подобная потеря сотрудников и сокращение штата могут затруднить обслуживание сервиса, в работу которого внедряются новые всё функции.

Под руководством Маска Twitter сократил численность персонала за счет массовых увольнений, другие сотрудники были вынуждены уйти после значительных изменений в политике компании.

Ранее, 7 января, агентство Bloomberg писало, что компания Twitter продолжает сокращение сотрудников. По информации агентства, очередная волна увольнений коснулась сотрудников офисов в Дублине и Сингапуре.

18 ноября юрист AVG Legal Алексей Гавришев спрогнозировал проблемы для Маска из-за его подхода к управлению Twitter. По его словам, в связи с перегрузкой способности сотрудников компании будут падать, и поэтому Маску предстоит найти способ удержать оставшихся работников и найти необходимое число новых.

В тот же день газета The New York Times сообщила, что около 1,2 тыс. работников уволилось из Twitter по собственному желанию за последние дни. Всего в конце октября число штатных сотрудников составляло 7,5 тыс. человек, но после массовых увольнений оно сократилось до 3,7 тыс.

16 ноября Маск предложил сотрудникам компании готовиться к увеличению объемов работы в ближайшее время либо уволиться. Бизнесмен также указал, что Twitter «должен стать чрезвычайно хардкорным» в будущем.

После приобретения Маском Twitter в СМИ стали регулярно появляться сообщения о сокращениях сотрудников в компании.

7 ноября стало известно, что Twitter уволил более 90% сотрудников, работающих в офисах компании в Индии.

Bloomberg со ссылкой на источники в Twitter 6 ноября сообщило, что руководство соцсети обратилось к сотрудникам, уволенным «по ошибке», с просьбой вернуться в компанию.

До этого, 30 октября, The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что новый глава компании распорядился начать увольнения. Отмечалось, что это делалось, чтобы избежать выплаты субсидий на акции компании в качестве компенсации. Однако 31 октября Маск назвал ложью сообщение газеты.

Помимо этого, газета The Washington Post также писала, что новый руководитель Twitter планирует уволить 75% сотрудников. Позже и эту информацию опровергли.