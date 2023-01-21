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CNBC узнал об уходе 80% сотрудников Twitter после покупки компании Маском

CNBC узнал об уходе 80% сотрудников Twitter после покупки компании Маском

CNBC: 80% сотрудников Twitter были уволены после покупки компании Маском
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Около 80% сотрудников Twitter были уволены или уволились сами с тех пор, как компанию возглавил американский бизнесмен Илон Маск. Об этом 20 января сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные внутренних записей Twitter.

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Отмечается, что число штатных сотрудников компании сократилось примерно до 1,3 тыс. По информации телеканала, отдел, занимающийся рекомендациями по политике компании, дизайну и изменениям продукта с целью обеспечения безопасности пользователей, сейчас насчитывает менее 20 работников.

Как подчеркнул инженер, уволившийся из Twitter, подобная потеря сотрудников и сокращение штата могут затруднить обслуживание сервиса, в работу которого внедряются новые всё функции.

Под руководством Маска Twitter сократил численность персонала за счет массовых увольнений, другие сотрудники были вынуждены уйти после значительных изменений в политике компании.

Ранее, 7 января, агентство Bloomberg писало, что компания Twitter продолжает сокращение сотрудников. По информации агентства, очередная волна увольнений коснулась сотрудников офисов в Дублине и Сингапуре.

18 ноября юрист AVG Legal Алексей Гавришев спрогнозировал проблемы для Маска из-за его подхода к управлению Twitter. По его словам, в связи с перегрузкой способности сотрудников компании будут падать, и поэтому Маску предстоит найти способ удержать оставшихся работников и найти необходимое число новых.

В тот же день газета The New York Times сообщила, что около 1,2 тыс. работников уволилось из Twitter по собственному желанию за последние дни. Всего в конце октября число штатных сотрудников составляло 7,5 тыс. человек, но после массовых увольнений оно сократилось до 3,7 тыс.

16 ноября Маск предложил сотрудникам компании готовиться к увеличению объемов работы в ближайшее время либо уволиться. Бизнесмен также указал, что Twitter «должен стать чрезвычайно хардкорным» в будущем.

После приобретения Маском Twitter в СМИ стали регулярно появляться сообщения о сокращениях сотрудников в компании.

7 ноября стало известно, что Twitter уволил более 90% сотрудников, работающих в офисах компании в Индии.

Bloomberg со ссылкой на источники в Twitter 6 ноября сообщило, что руководство соцсети обратилось к сотрудникам, уволенным «по ошибке», с просьбой вернуться в компанию.

До этого, 30 октября, The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что новый глава компании распорядился начать увольнения. Отмечалось, что это делалось, чтобы избежать выплаты субсидий на акции компании в качестве компенсации. Однако 31 октября Маск назвал ложью сообщение газеты.

Помимо этого, газета The Washington Post также писала, что новый руководитель Twitter планирует уволить 75% сотрудников. Позже и эту информацию опровергли.

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