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Киберэксперт рассказал о сборе смартфоном данных о владельце

Киберэксперт Гулевич: модули в ОС телефона следят за геолокацией и другими данными
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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Директор Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Виктор Гулевич 21 января рассказал, какие данные собирает смартфон о своем хозяине

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В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что приложения смартфона разбивают всю получаемую информацию на категории, например, фото и видео — дата съемки, место съемки, действующие лица и так далее.

«В эпоху облачных технологий невозможно получить гарантии, что все эти данные остаются только на смартфоне. Скорее напротив: для анализа и категорирования, например для распознавания лиц на фотографиях, нужны облачные вычисления. То есть данные уходят в то или иное облако, и что с ними там происходит помимо анализа для ваших целей, вам неизвестно», — сказал Гулевич.

По, словам эксперта, необходимость в постоянном анализе данных пользователей возникла из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей. В настоящее время они могут накладывать тени на трехмерные объекты при их обработке, восстанавливать утраченные видео и фото данных с картинки или ролика, а также имитировать общение с живым человеком.

«Но подобного прогресса в области искусственного интеллекта не получилось бы без больших массивов данных. ИИ надо обучать, а для этого нужны реальные данные, которые есть только у настоящих живых людей — нас с вами», — объяснил Гулевич.

Эксперт рассказал, что многие создатели приложений для смартфонов и ПК используют данные пользователей и на их основе обучают ИИ. Информация, которая получена легальными и относительно легальными путями, хранится в облаке того или иного разработчика. В этом случае они потенциально уязвимы для внутренних и внешних злоумышленников. Поэтому всё, что хранится на неподконтрольных ресурсах, рано или поздно может быть опубликовано и нанести вред, подчеркнул Гулевич.

В связи с этим эксперт порекомендовал следовать базовым правилам безопасности в информационном пространстве — не загружать малоизвестные приложения, внимательно следить за уровнем доступа, которые приложения просят при установке, и ограничивать доступ в интернет приложениям, которым этот доступ не нужен. На персональных компьютерах с помощью технологического барьера файервол можно ограничить доступ в Сеть любым приложениям, которым он не нужен для ваших целей.

Также Гулевич советует не пропускать пользовательские соглашения, сразу ставя галочку. По его словам, только чтение соглашения с конечным пользователем тех сервисов, которыми вы пользуетесь, может минимизировать возможный вред.

Кроме того, специалист напомнил, что в современном мире невозможно полностью обезопасить себя, если не ограничить себя во многих ИТ-благах цивилизации.

Ранее, 19 января, эксперты по информационной безопасности из компании ThreatFabric предупредили, что в Сети появился новый вирус Hook для Android-смартфонов. Проникая в телефон, он передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над устройством.

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