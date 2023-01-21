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Мультимедиа

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Geely Tugella
Фото: Борис Ульзибат
Мультимедийная система Geely Tugella порадовала хорошим разрешением ЖК-дисплея и быстром срабатыванием сенсорных клавиш
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Changan Uni-K
Фото: Борис Ульзибат
На один из четырёх мониторов Changan Uni-K дублируется картинка внутрисалонного зеркала заднего вида
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Changan Uni-K
Фото: Борис Ульзибат
В подголовники передних сидений «УниКа» встроены динамики, через которые, помимо музыки, транслируются сигналы о включенном указателе поворота
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