Реклама
Прямой эфир
Армия
Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и бронетехнику ВСУ
Общество
Раненную в Соледаре журналистку Елсукову доставили в Москву
Армия
Инженерные подразделения ЦВО уничтожили боле 80 тыс. мин с начала СВО
Происшествия
Два человека пострадали в результате давки на концерте в Москве
Мир
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Аргентине
Мир
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
Армия
Саперы ВДВ разминировали освобожденную территорию в зоне спецоперации
Мир
Во Франции заявили о затягивании конфликта на Украине из-за поставок оружия
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ призвал сохранить контакты Запада с Москвой
Мир
Блинкен назвал преждевременными разговоры о расколе коалиции Запада
Мир
В Норвегии оштрафовали моряков из России из-за формы с триколором
Мир
Полянский заявил о недовольстве властей Киева заседанием СБ ООН по УПЦ
Сюжет:

Инженерные подразделения ЦВО уничтожили боле 80 тыс. мин с начала СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инженерные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) обеспечивают мобильность боевых подразделений в зоне проведения спецоперации (СВО) даже в свой профессиональный праздник, который отмечается 21 января. Минобороны РФ показали кадры боевой работы военнослужащих подразделения.

Инженеры-разведчики выполняют задачи по расчистке местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов, основу которых составляют противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62, устанавливаемые на неизвлекаемость, и мины иностранного производства.

«Для нас это — своя земля»
Как российские войска ведут наступление под Горловкой и обходят с юга Артемовск

«Обеспечить безопасное продвижение наших войск — самое главное, чтобы были минимальные потери от мин. Много они (украинские боевики. — Ред.) оставляют и противопехотных, и противотанковых мин», — сапер с позывным «Студент».

Богатый боевой опыт позволяет выполнять поставленные задачи в установленные сроки, исключив потери российских военнослужащих.

За время проведения СВО военнослужащие соединения обнаружили и обезвредили более 80 тыс. мин на маршрутах движения военных колонн и объектах гражданской инфраструктуры.

«Наша роль — инженерное обеспечение боевых подразделений, мостовые переправы, инженерная разведка дорог, разминирование, маскировка. Разминировали, по нашим данным, более 80 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшуюся артиллерию, непосредственно мины, а также фугас, который при отходе противник оставлял. Также в городах занимались гуманитарным разминированием так называемых ловушек, которые они (украинские военные. — Ред.) оставляли для мирных и саперов», — сказал начальник штаба инженерного соединения ЦВО подполковник Фарид Абдуразаков.

Командование ЦВО отмечает высокую эффективность и самоотверженность действий личного состава инженерно-саперных подразделений в ходе проведения СВО.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с Днем инженерных войск. Он отметил их высокий профессионализм в ходе специальной военной операции.

Кроме того, глава военного ведомства выразил уверенность в том, что личный состав войск и впредь будет содействовать обеспечению обороноспособности России и защите ее национальных интересов.

В этот же день Минобороны рассказало, как старший лейтенант Роман Тимофеев, действуя в составе инженерных подразделений ВС РФ, сорвал наступление украинских боевиков на одном из танкоопасных направлений.

Накануне военное ведомство выделило заслуги сержанта Евгения Горбачева, обеспечивающего в составе инженерно-разведывательного дозора безопасность перемещения российских войск, ведущих наступательные действия на позиции украинских боевиков. Он лично обезвредил пять вражеских мин и фугасов, что позволило колонне беспрепятственно преодолеть участок местности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023