Инженерные подразделения ЦВО уничтожили боле 80 тыс. мин с начала СВО

Инженерные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) обеспечивают мобильность боевых подразделений в зоне проведения спецоперации (СВО) даже в свой профессиональный праздник, который отмечается 21 января. Минобороны РФ показали кадры боевой работы военнослужащих подразделения.

Инженеры-разведчики выполняют задачи по расчистке местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов, основу которых составляют противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62, устанавливаемые на неизвлекаемость, и мины иностранного производства.

«Обеспечить безопасное продвижение наших войск — самое главное, чтобы были минимальные потери от мин. Много они (украинские боевики. — Ред.) оставляют и противопехотных, и противотанковых мин», — сапер с позывным «Студент».

Богатый боевой опыт позволяет выполнять поставленные задачи в установленные сроки, исключив потери российских военнослужащих.

За время проведения СВО военнослужащие соединения обнаружили и обезвредили более 80 тыс. мин на маршрутах движения военных колонн и объектах гражданской инфраструктуры.

«Наша роль — инженерное обеспечение боевых подразделений, мостовые переправы, инженерная разведка дорог, разминирование, маскировка. Разминировали, по нашим данным, более 80 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшуюся артиллерию, непосредственно мины, а также фугас, который при отходе противник оставлял. Также в городах занимались гуманитарным разминированием так называемых ловушек, которые они (украинские военные. — Ред.) оставляли для мирных и саперов», — сказал начальник штаба инженерного соединения ЦВО подполковник Фарид Абдуразаков.

Командование ЦВО отмечает высокую эффективность и самоотверженность действий личного состава инженерно-саперных подразделений в ходе проведения СВО.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с Днем инженерных войск. Он отметил их высокий профессионализм в ходе специальной военной операции.

Кроме того, глава военного ведомства выразил уверенность в том, что личный состав войск и впредь будет содействовать обеспечению обороноспособности России и защите ее национальных интересов.

В этот же день Минобороны рассказало, как старший лейтенант Роман Тимофеев, действуя в составе инженерных подразделений ВС РФ, сорвал наступление украинских боевиков на одном из танкоопасных направлений.

Накануне военное ведомство выделило заслуги сержанта Евгения Горбачева, обеспечивающего в составе инженерно-разведывательного дозора безопасность перемещения российских войск, ведущих наступательные действия на позиции украинских боевиков. Он лично обезвредил пять вражеских мин и фугасов, что позволило колонне беспрепятственно преодолеть участок местности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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