Гастроэнтеролог развеял миф о пользе молока и соды при изжоге

Людям, страдающим от изжоги, не стоит избавляться от нее с помощью молока и соды. Об этом 20 января рассказал гастроэнтеролог, гепатолог СМ-клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, молоко может помочь смыть кислоту со стенок пищевода и успокоить слизистую желудка.

«Однако молоко само стимулирует выработку желудочного сока — облегчение может быстро смениться новым приступом жжения», — предостерег врач.

Специалист также подчеркнул, что этот способ не подойдет и людям с непереносимостью лактозы — молочного сахара. Гастроэнтеролог отметил, что лучше не использовать воду с содой для избавления от изжоги. Андреев уточнил, что эффект держится недолго.

«При контакте с содой в желудке вырабатывается углекислый газ. Орган увеличивается в размере, а изжога возвращается. Частое употребление соды также опасно нарушением водно-солевого баланса в организме», — пояснил врач.

Накануне гастроэнтеролог Александр Андреев рассказал о продуктах, которыми в случае необходимости можно заменить препараты от изжоги. По словам специалиста, лучше всего помогает жевательная резинка без мяты и сахара, овсяная, перловая или рисовая каша, а также щелочные продукты — например, банан, но не целиком, а в виде кашицы.