США обвинили российского бизнесмена Осипова в обходе санкций

Минюст США предъявил обвинения в обходе антироссийских санкций и отмывании средств имеющему гражданство РФ бизнесмену Владиславу Осипову. Об этом 20 января сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что аналогичные обвинения также предъявлены гражданину Великобритании Ричарду Мастерсу.

Более того, Вашингтон потребовал от испанских властей его ареста с целью экстрадиции. На арест Осипова выдан ордер.

«<...> обвиняют в заговоре с целью обмана США и совершении преступлений против страны, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отмывании денег», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что бизнесменов обвиняют в попытке вывести из-под санкций яхту российского миллиардера Виктора Вексельберга, а также в заговоре с целью обмана властей США. В обвинительном заключении утверждается, что оба обвиняемых использовали различные методы, чтобы замаскировать право собственности на моторную яхту Tango в нарушение законодательства США, приводятся слова специального агента из местного отделения ФБР в Миннеаполисе.

По информации ведомства, Осипов работал на высоких должностях в различных компаниях Вексельберга. Как утверждается, Мастерс руководил компанией по управлению яхтами в Пальма-де-Майорка, Испания. После того, как Вексельберг попал под санкции в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление Tango и вступила в сговор с другими, чтобы избежать санкций США.

Ранее, 17 января, суд в Италии усмотрел нехватку обоснования обвинения со стороны США в отношении сына губернатора Красноярского края Артема Усса и перенес рассмотрение запроса на экстрадицию российского предпринимателя на более поздний срок.

До этого, в октябре, сообщалось, что один из обвиняемых Соединенными Штатами в уклонении от санкций и отмывании денег сын губернатора Красноярского края Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. В конце ноября сообщалось, что суд в Милане отпустил Артема Усса из тюрьмы под домашний арест, о чем ходатайствовали адвокаты.