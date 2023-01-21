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США обвинили российского бизнесмена Осипова в обходе санкций

США обвинили россиянина и британца в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга
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Фото: TACC/Валерий Шарифулин
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Минюст США предъявил обвинения в обходе антироссийских санкций и отмывании средств имеющему гражданство РФ бизнесмену Владиславу Осипову. Об этом 20 января сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что аналогичные обвинения также предъявлены гражданину Великобритании Ричарду Мастерсу.

Более того, Вашингтон потребовал от испанских властей его ареста с целью экстрадиции. На арест Осипова выдан ордер.

«<...> обвиняют в заговоре с целью обмана США и совершении преступлений против страны, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отмывании денег», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что бизнесменов обвиняют в попытке вывести из-под санкций яхту российского миллиардера Виктора Вексельберга, а также в заговоре с целью обмана властей США. В обвинительном заключении утверждается, что оба обвиняемых использовали различные методы, чтобы замаскировать право собственности на моторную яхту Tango в нарушение законодательства США, приводятся слова специального агента из местного отделения ФБР в Миннеаполисе.

По информации ведомства, Осипов работал на высоких должностях в различных компаниях Вексельберга. Как утверждается, Мастерс руководил компанией по управлению яхтами в Пальма-де-Майорка, Испания. После того, как Вексельберг попал под санкции в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление Tango и вступила в сговор с другими, чтобы избежать санкций США.

Ранее, 17 января, суд в Италии усмотрел нехватку обоснования обвинения со стороны США в отношении сына губернатора Красноярского края Артема Усса и перенес рассмотрение запроса на экстрадицию российского предпринимателя на более поздний срок.

До этого, в октябре, сообщалось, что один из обвиняемых Соединенными Штатами в уклонении от санкций и отмывании денег сын губернатора Красноярского края Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. В конце ноября сообщалось, что суд в Милане отпустил Артема Усса из тюрьмы под домашний арест, о чем ходатайствовали адвокаты.

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