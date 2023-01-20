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Неопознанный летательный аппарат зафиксирован в небе над югом Украины

Flightradar зафиксировал неопознанный летательный аппарат в небе над югом Украины
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Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko
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Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над южными территориями Украины в пятницу, 20 января. Информация об этом следует из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Предположительно, воздушное судно взлетело в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области около 15:30 (мск), затем проследовало южнее и достигло Одесской области.

Далее аппарат фиксировался вблизи границы с Молдавией, пролетев до прибрежного поселка Тузлы, развернулся в сторону поселка городского типа Сарата и начал следовать над приграничным пространством, минуя Тирасполь.

Позднее летательный аппарат повернул в направлении Кривого Рога, но ушел с радаров в районе Нового Буга. Средняя скорость движения объекта составляет порядка 200 км/ч.

После взлета позывные аппарата менялись несколько раз, среди них были BYKR02, PTHX02, IITHX02, FCKPTN2, позднее позывной был скрыт. По информации из открытых источников, позывной BYKR02, как правило, используется для турецких ударных оперативно-тактических средневысотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Подробные данные об аппарате, летающем над Украиной, на данный момент отсутствуют.

Ранее, 16 января, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила семь БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над морем в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей города не поддаваться панике и не верить сообщениям украинских СМИ о якобы звучащих взрывах в самом городе.

До этого системы ПВО Севастополя сбили беспилотный летательный аппарат в ночь на Рождество, 7 января. По данным губернатора города, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Кроме того, Развожаев уведомлял, что два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе в районе Бельбека 4 января. 2 января он также сообщал о двух сбитых беспилотниках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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