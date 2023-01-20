Небензя обвинил Киев в давлении на Арестовича из-за правды о Днепре

Киев пытается любыми способами скрыть свидетельства преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных граждан, заставляя замолчать каждого, кто публично раскрывает правду о действиях киевского режима. Такое заявление 20 января сделал постпред РФ при ООН Василия Небензя.

По его словам, украинская пропаганда работает на сокрытие информации о том, что жители украинских городов чаще всего погибают от пуль националистических батальонов и подразделений ВСУ.

«При этом стоит кому-то на Западе или на Украине признать эти очевидные вещи, ему сразу же затыкают рот. Так, в частности, произошло с рупором киевской пропаганды, советником президента Украины Арестовичем, которого после раскрытия деталей трагедии в Днепропетровске обвинили в распространении российской пропаганды, заставили уйти в отставку», — сказал Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.

Небензя подчеркнул, что Киев распространяет ложную информацию о российских военных, чтобы скрыть правду о жестоких действиях ВСУ.

Ранее, 14 января, Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

В Верховной раде начался сбор подписей среди депутатов за увольнение Арестовича, о чем 16 января рассказал в соцсетях депутат рады Алексей Гончаренко. Также было направлено депутатское обращение к главе Службы безопасности Украины (СБУ). Причиной послужило заявление советника офиса украинского президента о причине разрушения части дома в Днепре.

Позже, 17 января, Арестович сообщил, что написал заявление об отставке. Таким образом, по его словам, он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

В тот же день пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника.

Как заявил также 17 января в беседе с «Известиями» высказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, заявление советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о его отставке — это политический маневр, призванный проверить, имеется ли у него поддержка.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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