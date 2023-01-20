Reuters сообщило о призыве США Украине воздержаться от наступления
Официальные лица США призывают Украину воздержаться от наступательных действий до получения нового пакета военной помощи. Об этом 20 января сообщило агентство Reuters.
Высокопоставленный представитель администрации президента заявил, что украинским военным сначала надо уделить достаточно времени обучению использования новейших образцов оружия, которые предоставляют США.
Чиновник также заверил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять Киеву танки Abrams, так как они дороги и сложны в обслуживании.
Ранее в этот день сообщалось, что США выделят один из крупнейших пакетов военной помощи Киеву на сумму около $2,5 млрд. В него войдут восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker и боеприпасы для зенитной ракетной системы (ЗРК) Nasams.
Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что Запад не будет замедлять темпы оказания военной помощи Киеву в «решающий момент» боевых действий на Украине. По его словам, текущая военная помощь призвана помочь провести «успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне».
Вместе с этим ранее в этот день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.
США усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».
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