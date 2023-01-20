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В России представят новые смартфоны Realme 10 Pro

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Фото: mobile-review.com
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Китайская компания Realme сообщила о скорой презентации в России новой линейки смартфонов Realme 10 Pro. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе компании.

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Всего ожидается две модели — Realme 10 Pro+ и Realme 10 Pro. Российские расценки будут объявлены на презентации, которая запланирована на 7 февраля.

Сообщается, что старшая модель получит изогнутый дисплей с частотой 120 Гц, OLED, 108-мегапиксельную камеру, а также аккумулятор емкостью 5000 мА с поддержкой зарядки 67 Вт.

Realme 10 Pro получит плоский ЖК-экран вместо OLED, SoC Qualcomm Snapdragon 695 и зарядку на 33 Вт.

На устройствах будет предустановлена операционная система Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0.

18 января в Сеть утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra до официального релиза. Утверждается, что новинка получит 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3088 х 1440, который будет поддерживать HDR10+ и частоты обновления экрана от 1 до 120 Гц. Корпус же устройства защитят стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

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