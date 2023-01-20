Чайковская в третий раз стала тренером сборной России по фигурному катанию

Елена Чайковская назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию. Об этом в пятницу, 20 января, она рассказала ТАСС.

«Меня уже давно назначили», — сказала Чайковская.

Министерство спорта РФ утвердило 83-летнюю Чайковскую в должности тренера уже в третий раз. Так что, по ее словам, «должность не новая».

Ранее этот пост занимал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. В 1976 году под руководством Чайковской он стал олимпийским чемпионом в танцах на льду в дуэте с Людмилой Пахомовой. В ноябре прошлого года Горшков скончался в возрасте 76 лет.

Среди других знаменитых воспитанников Чайковской — Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Оксана Грищук и Евгений Платов. Всего ее ученики завоевали 11 золотых медалей на чемпионатах мира.

Самым успешным результатом сборной России под руководством Чайковской было выступление на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере. Тогда российские спортсмены завоевали три золотых и две серебряные медали.

Ранее, в конце декабря, сообщалось, что Зинэтул Билялетдинов в третий раз назначен главным тренером татарского хоккейного клуба «Ак Барс».