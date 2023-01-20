Депутат бундестага призвал не направлять немецкое оружие на русских

Германии следует занять сдержанную позицию и отказаться от поставок оружия, которое может быть использовано против россиян. Об этом 20 января заявил «Известиям» депутат бундестага Штеффен Котре.

«То, что мы переживаем в последнее время, — это разжигание войны со стороны НАТО, Европы. Сейчас обсуждаются поставки тяжелого вооружения — танков Leopard 2. И я боюсь, что это решение будет все-таки сейчас принято. Немцы не должны вновь ошибаться и направлять оружие против русских», — сказал он.

Политик считает, что участившиеся сообщения о возможной передаче Украине различного западного оружия провоцируют эскалацию конфликта.

«Мы наблюдаем, как спираль раскручивается. И это очень опасное развитие событий для Европы, особенно для Германии», — отметил Котре.

По его мнению, единственной верной позицией в текущей ситуации может быть требование мира, а все остальные меры являются контрпродуктивными.

Ранее в этот день министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

18 января выяснилось, что ФРГ готова предоставить Украине танки Leopard 2 при условии передачи США Вооруженным силам Украины танков Abrams. Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. США, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

При этом 17 января канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине танков. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».