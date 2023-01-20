На Украине исключили Киев из списка территорий возможных боевых действий

Киев исключили из списка территорий, где, по мнению украинской стороны, возможно проведение боевых действий. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в министерстве реинтеграции Украины.

«Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что изменения в перечень украинских территорий, на которых ведутся или велись боевые действия, внесены 13 января 2023 года.

В министерстве также добавили, что этот список периодически обновляется. Других подробностей не приводится.

Ранее, 17 января, сообщалось, что в Киеве и двух областях Украины снова вводят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые были составлены прежде, не действуют.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город столкнулся с серьезной нехваткой энергоресурсов, назвав ситуацию критической. Он рассказал, что киевлянам тяжело справляться с холодами без электричества и центрального отопления. По его словам, говорить о коллапсе пока рано, «но он может произойти в любую секунду».

Политик связал данный кризис с выводом из строя большей части энергетической инфраструктуры.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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