Лавров обратил внимание главы МККК на военные преступления Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич заострил ее внимание на фактах военных преступлений, которые были совершены представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 января сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В частности, Лавров указал на случаи пыток и другие преступления, совершенные украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих.

«Ожидаем от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав», — отметили в МИДе.

В ходе беседы Лавров также затронул тему нарушения гуманитарного права со стороны ВСУ. Он отметил обстрелы гражданских объектов и жилых кварталов, применение запрещенных видов оружия, использование мирных жителей в качестве живого щита и пр.

Министр также призвал МККК к настойчивой и ответственной работе с украинской стороной.

Ранее в этот день российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова на встрече со Сполярич обратилась к организации с просьбой активизировать работу по посещению удерживаемых на Украине российских военнослужащих, особенно раненых. Отмечается, что в ходе встречи подняли вопрос о соблюдении норм международного гуманитарного права, в особенности в отношении военнопленных, а также расширения доступа к ним.

До этого, 18 января, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова рассказала, что военные ЛНР, находясь в украинском плену, подвергались пыткам, эту информацию подтвердили все 30 освобожденных 8 января бойцов. Омбудсмен добавила, что двое из вернувшихся домой военных находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим будет оказываться экстренная квалифицированная помощь вплоть до хирургического вмешательства.

14 января Москалькова показала кадры, на которых запечатлены пытки российских военных в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она также обратилась в ряд международных организаций, потребовав повлиять на киевские власти, чтобы те соблюдали Женевские конвенции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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