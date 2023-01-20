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Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами

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Город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в скором времени может оказаться в оперативном окружении. Об этом 20 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«После освобождения Клещеевки там, в Артемовске, открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация близка если не к завершению, то к оперативному окружению», — сказал он журналистам.

Ранее 20 января официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил о том, что штурмовые отряды добровольцев при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили рядом с Артемовском населенный пункт Клещеевка.

Также в этот день федеральная разведывательная служба Германии сообщила, что украинская армия теряет трехзначное число солдат ежедневно в боях за Артемовск. По мнению ведомства, это негативно сказывается на всей линии защиты.

19 января заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, участвующие в боях за Артемовск, зажаты российскими войсками со всех сторон. По его словам, Вооруженные силы РФ на данном направлении «ежедневно приносят очень серьезные результаты».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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