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Гросси заявил, что не прекратит прилагать усилия по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Работа над созданием зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет продолжена. Об этом 20 января заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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«Все согласны с тем, что станция, расположенная на линии фронта, в зоне активных боевых действий, должна быть защищена, но это очень сложные переговоры. Я не остановлюсь, пока не будет создана необходимая зона безопасности. В ближайшие дни и недели я продолжу проводить интенсивные консультации как с Украиной, так и с РФ», — приводит его заявление сайт МАГАТЭ.

Гросси отметил, что безопасность ЗАЭС по-прежнему находится под угрозой. По его словам, эксперты агентства продолжают фиксировать звуки взрывов вокруг объекта.

Ранее в этот день в «Росэнергоатоме» сообщили, что критические повреждения инфраструктуры Запорожской АЭС устранены, но о полном восстановлении станции говорить пока рано.

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа также рассказал, что власти Украины финансируют саботаж на ЗАЭС, создают угрозы ядерной безопасности, а также запугивают сотрудников станции и членов их семей.

До этого, в конце декабря, Гросси заявил, что вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности для предотвращения ядерного инцидента. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерного происшествия на ЗАЭС, для чего он прилагает все усилия.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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