Гросси заявил, что не прекратит прилагать усилия по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Работа над созданием зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет продолжена. Об этом 20 января заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Все согласны с тем, что станция, расположенная на линии фронта, в зоне активных боевых действий, должна быть защищена, но это очень сложные переговоры. Я не остановлюсь, пока не будет создана необходимая зона безопасности. В ближайшие дни и недели я продолжу проводить интенсивные консультации как с Украиной, так и с РФ», — приводит его заявление сайт МАГАТЭ.

Гросси отметил, что безопасность ЗАЭС по-прежнему находится под угрозой. По его словам, эксперты агентства продолжают фиксировать звуки взрывов вокруг объекта.

Ранее в этот день в «Росэнергоатоме» сообщили, что критические повреждения инфраструктуры Запорожской АЭС устранены, но о полном восстановлении станции говорить пока рано.

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа также рассказал, что власти Украины финансируют саботаж на ЗАЭС, создают угрозы ядерной безопасности, а также запугивают сотрудников станции и членов их семей.

До этого, в конце декабря, Гросси заявил, что вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности для предотвращения ядерного инцидента. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерного происшествия на ЗАЭС, для чего он прилагает все усилия.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.