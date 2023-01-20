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Эксперт оценил перспективы работы в России нефтесервисного гиганта SLB

Эксперт Митрахович: РФ нужно переключаться на свои собственные инжиниринговые компании, предоставляющие решения в сфере разведки и добычи трудных углеводородов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger), которая продолжает работать в России, попытается до последнего держаться на рынке, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом России нужно постепенно переключаться на свои собственные инжиниринговые компании, рассказал он «Известиям» 20 января.

«Думаю, что они (SLB. — Ред.), конечно, попытаются до последнего держаться за рынок, потому что это обычная практика для бизнесоориентированных таких предприятий. Они будут стараться до последнего существовать в России, несмотря на такого рода статьи в Reuters, которые являются формой публичного доноса», — сказал эксперт, комментируя статью агентства, в которой говорится, что SLB на фоне уходящих из РФ компаний расширила в стране бизнес и смогла нарастить выручку.

Митрахович предположил, что юристы компании, скорее всего, нашли технические зацепки, которые, например, могли позволить сказать, что новые проекты не реализуются, а продолжают вестись старые.

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«Плюс там, видимо, часть активов продана местному менеджменту российскому и за счет этой схемы как-то удалось остаться в игре», — предположил он.

Эксперт не исключил, что какие-то конкуренты, как Halliburton, тоже что-то пытаются делать. Но если Halliburton ушла, то тогда у SLB есть возможность занять рынок, добавил он.

Он также рассказал, что существуют китайские компании, которые работают в России, например Honghua Group. По его мнению, это хороший конкурент для SLB.

«Что касается российских интересов, России нужно постепенно переключаться на свои собственные инжиниринговые компании, которые предоставляют решения в сфере разведки трудных углеводородов, их добычи», — считает Митрахович.

По его словам, в РФ есть свой большой научно-технический комплекс, который этим занимается, и зачастую компании из этого комплекса предлагают неплохие решения.

«Россия будет постепенно усиливать свои собственные компании в этой сфере, ну и может полагаться на китайцев. Если в переходный период удастся поработать с компаниями типа Schlumberger, то это неплохо для нас, это вполне рационально», — заключил Митрахович.

О продолжении деятельности SLB Reuters написало накануне.

Ранее об уходе из РФ объявили ряд иностранных зарубежные нефтесервисные компании. Например, 1 августа прошлого года Baker Hughes заявила, что подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России (Oilfield Services) местному руководству.

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