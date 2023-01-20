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Эрдоган заявил Зеленскому о готовности быть посредником между РФ и Украиной

Эрдоган заявил о готовности внести «весомый вклад» в установление мира между РФ и Украиной
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной для установления прочного мира между сторонами. Об этом он заявил во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским 20 января.

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«Президент Эрдоган выразил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной», — сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера по итогам переговоров.

Эрдоган уже не раз заявлял о том, что готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Так, 16 января он провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. Путин, в частности, обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров.

10 января Анкара заявила о планах открыть гуманитарный коридор между РФ и Украиной для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта. Также сообщалось, что Турция готова стать посредником в этом вопросе.

Путин и Эрдоган обсуждали в телефонном разговоре ситуацию на Украине также 5 января. Российский лидер тогда подтвердил открытость РФ к диалогу по Украине при выполнении Киевом уже озвученных Москвой требований и с учетом новых территориальных реалий.

В тот же день Эрдоган обсудил урегулирование украинского кризиса с Зеленским. Турецкий лидер тогда заявил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной.

Ранее Москва и Киев уже садились за стол переговоров в Анкаре. Однако встречи были прерваны из-за позиции украинской стороны. Последний раунд переговоров между РФ и Украиной в Турции состоялся 29 марта 2022 года.

Затем Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В декабре Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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