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В Москве открылась выставка к 100-летию физика Николая Басова

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Круглый стол, посвященный подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения физика Николая Басова, а также истории российского лидерства в области физики, состоялся в пятницу, 20 января, в Доме Российского исторического общества (РИО).

Кроме того, там прошло официальное открытие экспозиции, посвященной ученому. На мероприятии присутствовали председатель объединения, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Удивительная судьба этого человека может стать ярким примером для каждого, кто хотел бы посвятить жизнь служению науке. Благодаря невероятному упорству, целеустремленности и, конечно, таланту уроженец маленького города Усмань в Липецкой области добился огромных успехов, сделал головокружительную академическую карьеру, стал одним из создателей нового направления науки — лазерная физика, квантовая электроника», — сказал Нарышкин на церемонии открытия.

Он добавил, что выставка могла бы стать хорошим подарком для всех, кто интересуется историей России и отечественной науки.

Фальков со своей стороны отметил, что Николай Басов выделялся «даже среди тех исполинов, которых в XX веке было очень много в нашей стране».

На выставке «Николай Басов. Луч света» представлены уникальные документы, фотографии и личные вещи знаменитого физика.

Николай Басов — российский физик, академик, лауреат Нобелевской премии по физике. Престижной награды он удостоился в 1964 году как создатель микроволнового аммиачного генератора — мазера.

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