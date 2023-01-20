В Минздраве РФ предупредили об опасности «вейповой пневмонии»

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян рассказала в пятницу, 20 января, о «вейповой пневмонии» и назвала главную опасность электронных сигарет.

По ее словам, электронные сигареты способны вызвать никотиновую зависимость, особенно у молодых людей, которые не пробовали никотиносодержащие продукты и сигареты.

«Если сегодня не подсадить на «никотиновую иглу» новое поколение, то в дальнейшем табачные компании не будут иметь определенный объем рынка», — сказала Гамбарян в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт отметила, что потребителям вейпов могут быть присущи особые формы заболеваний.

«Речь идет о болезни EVALI, вспышка которой наблюдалась в США, где была настоящая «эпидемия вейпов», — рассказала она.

По словам Гамбарян, за два года центр зарегистрировал 2,8 тыс. случаев госпитализации с этим заболеванием. 95% пациентов с EVALI попадали в больницы, в отделения пульмонологии и интенсивной терапии. Трети из них требовалась ИВЛ.

Двусторонняя пневмония, вызванная потреблением вейпов, не имела бактериологического или вирусного начала. Средний возраст больных составлял 20 лет, а 80% были моложе 35 лет. Также специалист подчеркнула, что рентгенологическая картина была схожа с КТ при коронавирусе.

О том, что профильным комитетам Госдумы поручено внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов в России, 18 января сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Необходимость таких мер он объяснил тем, что курить вейпы стало всё больше детей и подростков, сообщает телеканал «360».

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в беседе с «Известиями» отметила, что употребление вейпов и электронных сигарет пагубно влияет на развитие головного мозга детей. Оно может спровоцировать нарушения обучаемости и возникновение тревожных расстройств. Кроме того, повышается риск того, что подростки в будущем пристрастятся к курению табакосодержащих сигарет.

Ранее, в январе, полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет предложили депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. Инициатива последовала после смерти восьмиклассника, пишет «Газета.Ru». Cогласно результатам экспертизы, подросток умер из-за отравления неизвестным веществом. Около погибшего лежало несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.