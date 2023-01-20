Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек скорое оперативное окружение Артемовска
Мир
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Здоровье
В Минздраве РФ предупредили об опасности «вейповой пневмонии»
Общество
В Обнинске заложили фундамент крупнейшего в Европе завода радиофармпрепаратов
Мир
Великобритания присоединилась к требующим «трибунала» против РФ странам
Мир
Посольство Китая в России заявило о выдаче туристических виз
Общество
МИД РФ указал на эскалацию в случае наращивания поставок вооружений Украине
Мир
США передадут системы ПВО NASAMS в рамках нового пакета помощи Украине
Мир
МО Польши пообещало оснастить бронетехникой и обучить бригаду ВСУ
Мир
Небензя заявил, что ВС РФ бьют исключительно по военным и энергообъектам Украины
Экономика
Россияне стали больше интересоваться кредитами в конце 2022 года
Мир
В ЕС заявили об отсутствии доказательств поставок баллистических ракет из Ирана в РФ

В Минздраве РФ предупредили об опасности «вейповой пневмонии»

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян рассказала в пятницу, 20 января, о «вейповой пневмонии» и назвала главную опасность электронных сигарет.

Пачка Пандоры: как повысятся акцизы на сигареты и жидкости для вейпов
По предложению Минфина ставки на них готовятся поднять уже с весны

По ее словам, электронные сигареты способны вызвать никотиновую зависимость, особенно у молодых людей, которые не пробовали никотиносодержащие продукты и сигареты.

«Если сегодня не подсадить на «никотиновую иглу» новое поколение, то в дальнейшем табачные компании не будут иметь определенный объем рынка», — сказала Гамбарян в беседе с телеканалом «Звезда».

Эксперт отметила, что потребителям вейпов могут быть присущи особые формы заболеваний.

«Речь идет о болезни EVALI, вспышка которой наблюдалась в США, где была настоящая «эпидемия вейпов», — рассказала она.

По словам Гамбарян, за два года центр зарегистрировал 2,8 тыс. случаев госпитализации с этим заболеванием. 95% пациентов с EVALI попадали в больницы, в отделения пульмонологии и интенсивной терапии. Трети из них требовалась ИВЛ.

Двусторонняя пневмония, вызванная потреблением вейпов, не имела бактериологического или вирусного начала. Средний возраст больных составлял 20 лет, а 80% были моложе 35 лет. Также специалист подчеркнула, что рентгенологическая картина была схожа с КТ при коронавирусе.

О том, что профильным комитетам Госдумы поручено внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов в России, 18 января сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Необходимость таких мер он объяснил тем, что курить вейпы стало всё больше детей и подростков, сообщает телеканал «360».

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в беседе с «Известиями» отметила, что употребление вейпов и электронных сигарет пагубно влияет на развитие головного мозга детей. Оно может спровоцировать нарушения обучаемости и возникновение тревожных расстройств. Кроме того, повышается риск того, что подростки в будущем пристрастятся к курению табакосодержащих сигарет.

Ранее, в январе, полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет предложили депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. Инициатива последовала после смерти восьмиклассника, пишет «Газета.Ru». Cогласно результатам экспертизы, подросток умер из-за отравления неизвестным веществом. Около погибшего лежало несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023